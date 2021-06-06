Грядёт гроза: Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье
Предупреждение действует в регионе с девяти утра до девяти вечера 6 июня.
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В Москве и Подмосковье из-за ожидающегося сильного ветра и дождя объявлен жёлтый уровень погодной опасности, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
"Жёлтый — погода потенциально опасна", — написано в сообщении.
По данным синоптиков, порывы ветра местами могут достигать 15 метров в секунду. Уточняется, что предупреждение о грозе и сильном ветре действует в Москве и Подмосковье с 9:00 до 21:00 6 июня.
Ранее Лайф писал о том, что жителей ряда регионов России предупредили о грядущих заморозках.
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