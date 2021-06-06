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Грядёт гроза: Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

Предупреждение действует в регионе с девяти утра до девяти вечера 6 июня.

6 июня, 05:04
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Москве и Подмосковье из-за ожидающегося сильного ветра и дождя объявлен жёлтый уровень погодной опасности, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

"Жёлтый — погода потенциально опасна", — написано в сообщении.

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По данным синоптиков, порывы ветра местами могут достигать 15 метров в секунду. Уточняется, что предупреждение о грозе и сильном ветре действует в Москве и Подмосковье с 9:00 до 21:00 6 июня.

Ранее Лайф писал о том, что жителей ряда регионов России предупредили о грядущих заморозках.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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