В Москве и Подмосковье из-за ожидающегося сильного ветра и дождя объявлен жёлтый уровень погодной опасности, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, порывы ветра местами могут достигать 15 метров в секунду. Уточняется, что предупреждение о грозе и сильном ветре действует в Москве и Подмосковье с 9:00 до 21:00 6 июня.