Поляки испугались "российско-немецкой петли" из-за заморозки строительства Baltic Pipe

После отзыва Данией разрешения на прокладку газопровода Baltic Pipe Польша оказалась в весьма затруднительном положении. Такие мысли выразили польские журналисты в эфире радиостанции Polskie Radio 24. Так, например, журналист Gazeta Polska Яцек Лизиневич отметил, что из-за решения датских властей Варшаве снова придётся просить газ у Москвы.

"Немецкая сторона тоже не против поставить Польшу в такое затруднительное положение... Всё больше и больше сужается российско-немецкая петля в отношении Польши", — отметил он.

Другой обозреватель, Пётр Цивиньский, заметил, что для Польши ситуация усугубилась с приходом к власти в США Джо Байдена, который, по его мнению, пытается подружиться с Москвой и Берлином. Отказ от санкций относительно "Северного потока – 2" привёл к нарушению работы всей международной системы, подчеркнул журналист. С ним согласилась и журналистка портала Dzień Dobry Białystok Агнешка Северук-Мачеоровская.

"Россия и Германия хотят получить доминирующую позицию не только на европейском континенте, и это очевидно. Польское правительство реагирует, но другие страны либо не видят этого, либо их устраивает такое положение дел. Опираясь на опыт прошлого, мы знаем, чем это может закончиться", — отметила она.