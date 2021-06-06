В Минпросвещения выразили готовность рассмотреть замену ЕГЭ

Минпросвещения России готово рассмотреть альтернативу Единому государственному экзамену (ЕГЭ) для оценки знаний школьников. Об этом сообщили в ведомстве ТАСС.

В министерстве отметили, что главное условие замены ЕГЭ — объективность и независимость нового механизма. Вместе с тем там добавили, что пока конкретных планов по этому вопросу не имеют.