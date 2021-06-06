В Минпросвещения выразили готовность рассмотреть замену ЕГЭ
Вместе с тем в ведомстве уточнили, что пока конкретных планов по этому вопросу не имеют.
Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
Минпросвещения России готово рассмотреть альтернативу Единому государственному экзамену (ЕГЭ) для оценки знаний школьников. Об этом сообщили в ведомстве ТАСС.
В министерстве отметили, что главное условие замены ЕГЭ — объективность и независимость нового механизма. Вместе с тем там добавили, что пока конкретных планов по этому вопросу не имеют.
Напомним, в последнее время в России циркулируют слухи о возможной отмене ЕГЭ, который, к слову, начался 31 мая. За отмену Единого государственного экзамена, согласно опросу, выступает почти 70% россиян. Однако, по мнению некоторых участников образовательного процесса, этого делать не стоит. Так, директор петербургского лицея № 369 Константин Тхостов отметил, что формат ЕГЭ намного лучше подходит современной информационной эпохе, когда специалистов начинают готовить прямо со школьной скамьи.
Ранее Лайф рассказывал, что учёные предложили вместо ЕГЭ оценивать учащихся по текущей успеваемости и достижениям. По мнению одного из экспертов, ученики переживают серьёзный стресс из-за экзаменов и нужно постараться избежать таких нагрузок.
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