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Потерявшегося в уральской тайге девятилетнего мальчика нашли живым

В ближайшее время ребёнка заберёт вертолёт, который доставит его в больницу.

6 июня, 06:54
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

На Урале нашли девятилетнего мальчика, который потерялся в тайге два дня назад. Об этом сообщил руководитель пресс-службы главка МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Отмечается, что визуально парень абсолютно здоров и может самостоятельно передвигаться. В ближайшее время в квадрат поисков, где нашли ребёнка, прилетит вертолёт, который доставит его в больницу на медосмотр.

Девятилетний сын священника из Челябинской области пропал в тайге во время похода с отцом

Девятилетний сын священника из Челябинской области пропал в тайге во время похода с отцом

Девятилетний Кирилл пропал в 60 километрах от Североуральска, где он был в походе вместе со своим отцом. На обратной дороге у мужчины заболела нога, и он разрешил сыну добежать до стоянки самостоятельно. Однако до лагеря мальчик так и не добрался. Накануне сообщалось, что к поискам были привлечены беспилотники с тепловизорами.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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