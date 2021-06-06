Потерявшегося в уральской тайге девятилетнего мальчика нашли живым

На Урале нашли девятилетнего мальчика, который потерялся в тайге два дня назад. Об этом сообщил руководитель пресс-службы главка МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Отмечается, что визуально парень абсолютно здоров и может самостоятельно передвигаться. В ближайшее время в квадрат поисков, где нашли ребёнка, прилетит вертолёт, который доставит его в больницу на медосмотр.

Девятилетний Кирилл пропал в 60 километрах от Североуральска, где он был в походе вместе со своим отцом. На обратной дороге у мужчины заболела нога, и он разрешил сыну добежать до стоянки самостоятельно. Однако до лагеря мальчик так и не добрался. Накануне сообщалось, что к поискам были привлечены беспилотники с тепловизорами.