Задержан водитель, сбивший насмерть двух человек в Нижневартовске

В Нижневартовске задержали водителя, который накануне вечером влетел в автобусную остановку, сбив двух человек. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Сейчас Алексея К. везут в отдел. После аварии лихач вернулся домой и обо всём рассказал родителям, которые посоветовали ему сдаться полиции. Однако до ближайшего отделения Алексей так и не доехал. Собеседник Лайфа также подтвердил информацию о смерти второго пострадавшего. Он оказался сыном погибшей в том же ДТП женщины.