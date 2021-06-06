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Задержан водитель, сбивший насмерть двух человек в Нижневартовске

Вернувшись домой, он обо всём рассказал родителям, которые посоветовали ему сдаться добровольно.

6 июня, 06:40
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<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В Нижневартовске задержали водителя, который накануне вечером влетел в автобусную остановку, сбив двух человек. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Сейчас Алексея К. везут в отдел. После аварии лихач вернулся домой и обо всём рассказал родителям, которые посоветовали ему сдаться полиции. Однако до ближайшего отделения Алексей так и не доехал. Собеседник Лайфа также подтвердил информацию о смерти второго пострадавшего. Он оказался сыном погибшей в том же ДТП женщины.

До двух увеличилось число погибших в результате наезда лихача на остановку в Югре

До двух увеличилось число погибших в результате наезда лихача на остановку в Югре

Напомним, после наезда на пешеходов водитель скрылся. На месте скончалась одна женщина, мужчина же был доставлен в реанимацию, где за его жизнь всю ночь боролись медики.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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