Задержан водитель, сбивший насмерть двух человек в Нижневартовске
Вернувшись домой, он обо всём рассказал родителям, которые посоветовали ему сдаться добровольно.
Фото © LIFE
В Нижневартовске задержали водителя, который накануне вечером влетел в автобусную остановку, сбив двух человек. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Сейчас Алексея К. везут в отдел. После аварии лихач вернулся домой и обо всём рассказал родителям, которые посоветовали ему сдаться полиции. Однако до ближайшего отделения Алексей так и не доехал. Собеседник Лайфа также подтвердил информацию о смерти второго пострадавшего. Он оказался сыном погибшей в том же ДТП женщины.
Напомним, после наезда на пешеходов водитель скрылся. На месте скончалась одна женщина, мужчина же был доставлен в реанимацию, где за его жизнь всю ночь боролись медики.
Комментариев: 0