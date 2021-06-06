Сбежавший с места ДТП с 20 пострадавшими в Туве ездил на грузовике без прав
Судя по результатам освидетельствования алкотектором, во время задержания 38-летний житель села Чаа-Холь был пьян.
Видео © УГИБДД МВД по Республике Тыва
Водитель перевернувшегося с пассажирами грузовика в Туве, который сбежал с места ДТП с 20 пострадавшими, ездил без прав. Как сообщили Лайфу в МВД республики, он был лишён их в марте текущего года за передачу руля нетрезвому водителю.
"Водитель был разыскан и задержан сотрудниками полиции на одной из чабанских стоянок. Им оказался 38-летний житель села Чаа-Холь, который в марте этого года был лишён права управления транспортными средствами на полтора года за передачу руля нетрезвому водителю", — рассказали в управлении.
Подозреваемый прошёл освидетельствование алкотектором, которое показало наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе. У мужчины взяли биологические материалы для установления наличия или отсутствия алкоголя в крови.
Напомним, жуткое ДТП произошло 5 июня днём. В Чаа-Хольском районе в Туве опрокинулся грузовик, в кузове которого находился 21 человек. Все они получили различные травмы, некоторые госпитализированы в тяжёлом состоянии. Лайф публиковал полный список пострадавших.
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