Сбежавший с места ДТП с 20 пострадавшими в Туве ездил на грузовике без прав

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Водитель перевернувшегося с пассажирами грузовика в Туве, который сбежал с места ДТП с 20 пострадавшими, ездил без прав. Как сообщили Лайфу в МВД республики, он был лишён их в марте текущего года за передачу руля нетрезвому водителю.

"Водитель был разыскан и задержан сотрудниками полиции на одной из чабанских стоянок. Им оказался 38-летний житель села Чаа-Холь, который в марте этого года был лишён права управления транспортными средствами на полтора года за передачу руля нетрезвому водителю", — рассказали в управлении.

Подозреваемый прошёл освидетельствование алкотектором, которое показало наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе. У мужчины взяли биологические материалы для установления наличия или отсутствия алкоголя в крови.