НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

За сутки в России выявили 9163 новых случая коронавируса

За это же время выписано из больниц после полного выздоровления 7369 человек.

6 июня, 08:38
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

За сутки в России выявили 9163 новых случая ковида в 84 регионах, из них 1367 (14,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с эпидемией коронавируса.

Больше всего заражённых за последние 24 часа выявлено в Москве — 2936, Санкт-Петербурге — 861, Московской области — 773. За сутки скончался 351 пациент с коронавирусом, выписано из больниц после полного выздоровления 7369 человек.

Тяжёлая форма за сутки: Мурашко предупредил о "молниеносном" течении коронавируса

Тяжёлая форма за сутки: Мурашко предупредил о "молниеносном" течении коронавируса

Ранее министр здравоохранения также рассказал, что среди привитых от коронавируса заболевает им не более одного процента.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 17 миллионов рублей

сегодня в 14:29

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись такси, два грузовика и ещё четыре авто

сегодня в 12:08

Названа предварительная стоимость "вакцинных туров" в Россию для иностранцев

сегодня в 12:45
Life

Путин и глава Евросовета обсудили перспективы сертификации "Спутника V" в ЕС

сегодня в 14:53

Зеленский сегодня проведёт телефонные переговоры с Байденом

сегодня в 14:46

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1