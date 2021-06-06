За сутки в России выявили 9163 новых случая коронавируса

За сутки в России выявили 9163 новых случая ковида в 84 регионах, из них 1367 (14,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с эпидемией коронавируса.

Больше всего заражённых за последние 24 часа выявлено в Москве — 2936, Санкт-Петербурге — 861, Московской области — 773. За сутки скончался 351 пациент с коронавирусом, выписано из больниц после полного выздоровления 7369 человек.