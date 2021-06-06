В Татарстане подросток без прав устроил страшное ДТП с тремя погибшими
Куда, на чьём автомобиле и в каком состоянии направлялись молодые люди, теперь предстоит выяснить правоохранителям.
Фото © Соцсети
Подросток без прав устроил смертельное ДТП на трассе Казань — Ульяновск в Татарстане. В результате три человека погибли на месте, ещё двое доставлены в больницу.
Как сообщили Лайфу в пресс-службе УМВД РФ по республике, авария произошла около шести часов утра. Автомобиль Datsun под управлением несовершеннолетнего водителя и с четырьмя пассажирами внутри вылетел на встречную полосу, столкнулся с ограждением и опрокинулся в кювет.
"В результате ДТП водитель 2005 года рождения и две пассажирки 2002 года рождения скончались на месте", — сообщили в полиции.
Ещё двое пассажиров — 2001 и 2002 года рождения — были доставлены в ближайшую больницу. Сейчас правоохранители выясняют, где подросток взял машину, а также куда и в каком состоянии направлялась молодая компания.
Похожая авария произошла рано утром 18 апреля в Новочеркасске. Несовершеннолетний подросток, находившийся за рулём легковушки, не справился с управлением и въехал в дерево. В результате погиб сам малолетний водитель и пятеро его пассажиров — трое парней и две девушки.
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