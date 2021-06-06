В Татарстане подросток без прав устроил страшное ДТП с тремя погибшими

Подросток без прав устроил смертельное ДТП на трассе Казань — Ульяновск в Татарстане. В результате три человека погибли на месте, ещё двое доставлены в больницу.

Как сообщили Лайфу в пресс-службе УМВД РФ по республике, авария произошла около шести часов утра. Автомобиль Datsun под управлением несовершеннолетнего водителя и с четырьмя пассажирами внутри вылетел на встречную полосу, столкнулся с ограждением и опрокинулся в кювет.

"В результате ДТП водитель 2005 года рождения и две пассажирки 2002 года рождения скончались на месте", — сообщили в полиции.

Ещё двое пассажиров — 2001 и 2002 года рождения — были доставлены в ближайшую больницу. Сейчас правоохранители выясняют, где подросток взял машину, а также куда и в каком состоянии направлялась молодая компания.