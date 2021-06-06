В США испугались ядерного удара со стороны России, на который Пентагон побоится отвечать

Новая стратегия Военно-морских сил США допускает одностороннее применение Россией ядерного оружия. Об этом говорится в статье американского журнала National Interest.

Речь идёт о таком ударе со стороны Москвы, на который Вашингтон просто не сможет ответить. Как считает автор статьи Крис Осборн, США могут проигнорировать ответные меры, боясь развязать глобальную ядерную катастрофу.

"Может возникнуть мысль, что нацеленная и разрушительная ядерная атака с первого же удара поможет быстро захватить спорную территорию, при этом повышая уровень риска до такой степени, что США решат не отвечать во избежание глобальной катастрофы", — отметил он.

Отмечается, что, несмотря на наличие у обеих держав маломощного тактического оружия, даже его применение может вызвать непоправимые последствия. Поэтому такое оружие было развёрнуто "с целью никогда его не использовать", говорится в материале. По словам Осборна, Пентагон рассчитывает на маломощные боеголовки Trident II D5, которые, как там считают, помогут в сдерживании России и сведут к минимуму вероятность ядерной войны.