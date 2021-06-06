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В Швейцарии попытались отгадать место для встречи Байдена и Путина по "людям в военных ботинках"

По данным СМИ, Москва отказалась проводить саммит в отеле, где в 1985 году состоялись переговоры Михаила Горбачёва и Рональда Рейгана.

6 июня, 08:49
<p>Фото © ТАСС / Метцель Михаил, AP Photo/Susan Walsh</p>

Фото © ТАСС / Метцель Михаил, AP Photo/Susan Walsh

Швейцария скрупулёзно подбирает место для предстоящего саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, а журналисты пытаются узнать об этом как можно раньше. Местное издание NZZ am Sonntag сообщило, что долгожданный саммит может пройти на женевской вилле La Grange или в отеле неподалёку — Hôtel Résidence Parc des Eaux Vives.

По данным газеты, российская сторона высказала нежелание проводить переговоры в гостинице Intercontinental, где в 1985 году прошла встреча лидеров СССР и США Михаила Горбачёва и Рональда Рейгана. Поэтому выбор якобы пал на другую виллу. При этом официально это не подтверждается, но журналисты отмечают, что парк, где расположены вилла и отель, уже несколько дней "кишит людьми в военных ботинках".

Саммит Путина и Байдена может пройти на одной из женевских вилл

Саммит Путина и Байдена может пройти на одной из женевских вилл

Напомним, что саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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