Зеленский накормил журналистов шашлыком собственного приготовления

Президент Украины Владимир Зеленский выбрался на природу вместе с представителями СМИ. По случаю своего профессионального праздника, который отмечается 6 июня, журналисты пообщались с главой государства и отведали шашлык его приготовления.

"Провёл день вместе с журналистами накануне их профессионального праздника. На этот раз — шашлык, приготовленный собственноручно, отличная погода и, как всегда, дружеская атмосфера", — написал Зеленский в своём инстаграме.

В ходе общения президент честно ответил на вопросы, не уходя даже от самых острых тем. Он также назвал такие мероприятия хорошей традицией. Год назад аналогичная встреча прошла в формате велопрогулки.