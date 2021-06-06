Зеленский накормил журналистов шашлыком собственного приготовления
В ходе пикника он ответил на острые вопросы и назвал подобные встречи хорошей традицией.
Фото © Instagram / zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский выбрался на природу вместе с представителями СМИ. По случаю своего профессионального праздника, который отмечается 6 июня, журналисты пообщались с главой государства и отведали шашлык его приготовления.
"Провёл день вместе с журналистами накануне их профессионального праздника. На этот раз — шашлык, приготовленный собственноручно, отличная погода и, как всегда, дружеская атмосфера", — написал Зеленский в своём инстаграме.
В ходе общения президент честно ответил на вопросы, не уходя даже от самых острых тем. Он также назвал такие мероприятия хорошей традицией. Год назад аналогичная встреча прошла в формате велопрогулки.
Ранее Лайф рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский похвастался физической формой, показав фото с "блинчиками" из спортзала на завтрак.
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