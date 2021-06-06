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Зеленский накормил журналистов шашлыком собственного приготовления

В ходе пикника он ответил на острые вопросы и назвал подобные встречи хорошей традицией.

6 июня, 09:29
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/zelenskiy_official/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zelenskiy_official</a></p>

Фото © Instagram / zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский выбрался на природу вместе с представителями СМИ. По случаю своего профессионального праздника, который отмечается 6 июня, журналисты пообщались с главой государства и отведали шашлык его приготовления.

"Провёл день вместе с журналистами накануне их профессионального праздника. На этот раз — шашлык, приготовленный собственноручно, отличная погода и, как всегда, дружеская атмосфера", — написал Зеленский в своём инстаграме.

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В ходе общения президент честно ответил на вопросы, не уходя даже от самых острых тем. Он также назвал такие мероприятия хорошей традицией. Год назад аналогичная встреча прошла в формате велопрогулки.

Ранее Лайф рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский похвастался физической формой, показав фото с "блинчиками" из спортзала на завтрак.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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