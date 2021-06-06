Жителей Москвы предупредили о "летнем коктейле" из грозы и града

В воскресенье в Москве ожидается "летний коктейль" с июльским теплом, грозой, ливнем, градом и шквалистым ветром. Об этом РИА "Новости" рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, погода будет определяться влиянием южного циклона, из-за чего в небе вырастут "десятитысячники" — мощные конвективные облака высотой десять километров.

"Это гибридные облака, которые наковальней своей уходят в стратосферу, в виде шапки, напоминающей ядерный взрыв", — пояснил синоптик.

Кроме того, в Москве за несколько часов выпадет около пяти миллиметров осадков с градом, возможно, до двух сантиметров. При этом воздух прогреется до +22...+24 в столице и +20...+25 в области. Синоптик предупредил, что при грозе шквалистые порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду и "с высокой вероятностью может что-то упасть". Атмосферное давление немного понизится до отметки 746 миллиметров ртутного столба.