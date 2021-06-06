Россиянам рассказали о чудесных изменениях в организме после отказа от сигарет
Первые положительные сдвиги наблюдаются уже через несколько десятков минут.
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Через пять лет после отказа от сигарет на 50 процентов уменьшается риск возникновения рака горла и полости рта, но это не все чудеса, которые происходят с организмом. Об этом рассказал замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.
"Первые положительные признаки нормализации работы организма можно фиксировать уже через несколько десятков минут. Через год после отказа риск сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается на 50%. Через пять лет на 50% уменьшается риск рака горла и полости рта", — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее Роспотребнадзор предупредил о повышенном риске заразиться ковидом при курении. В ведомстве отметили, что эта вредная привычка сокращает жизнь мужчин примерно на 12 лет, а женщин — на 11.
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