Россиянам рассказали о чудесных изменениях в организме после отказа от сигарет

Через пять лет после отказа от сигарет на 50 процентов уменьшается риск возникновения рака горла и полости рта, но это не все чудеса, которые происходят с организмом. Об этом рассказал замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"Первые положительные признаки нормализации работы организма можно фиксировать уже через несколько десятков минут. Через год после отказа риск сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается на 50%. Через пять лет на 50% уменьшается риск рака горла и полости рта", — написал он в своём Telegram-канале.