Мощный пожар обрушил кровлю склада в подмосковной Коломне

Крупный пожар произошёл в подмосковной Коломне. Там на площади более чем два квадратных километра горит склад, сообщает Главное управление МЧС России по Московской области.

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"Поступило сообщение о возгорании в нежилом здании в городском округе Коломна, улица Свердлова, дом 31. Происходит горение склада по всей площади. В 13:09 — локализация пожара на площади 2450 кв. м", — сообщает управление.

По данным подмосковного главка МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей около полудня. Сейчас на месте работают 72 человека и 20 единиц техники. Информации о пострадавших нет. В ведомстве добавили, что здание является нежилым.