НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Мощный пожар обрушил кровлю склада в подмосковной Коломне

Информации о пострадавших пока не поступало. С огнём борются более 70 человек и 20 единиц техники.

6 июня, 10:38

Крупный пожар произошёл в подмосковной Коломне. Там на площади более чем два квадратных километра горит склад, сообщает Главное управление МЧС России по Московской области.

Фото © ГУ МЧС России по Московской области

Фото © ГУ МЧС России по Московской области

"Поступило сообщение о возгорании в нежилом здании в городском округе Коломна, улица Свердлова, дом 31. Происходит горение склада по всей площади. В 13:09 — локализация пожара на площади 2450 кв. м", — сообщает управление.

Кровля гостиницы в Петрозаводске загорелась на площади 300 квадратов

Кровля гостиницы в Петрозаводске загорелась на площади 300 квадратов

По данным подмосковного главка МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей около полудня. Сейчас на месте работают 72 человека и 20 единиц техники. Информации о пострадавших нет. В ведомстве добавили, что здание является нежилым.

Несколько дней назад крупный пожар вспыхнул на машиностроительном заводе в подмосковном Подольске. К тушению огня привлекалось два спасательных вертолёта.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Пьяный член Общественной палаты Домодедова подрался с инспекторами ДПС, "защищая" друга

сегодня в 14:00

Лайф публикует страшные фото с пожара под Пермью, где погибли трое детей и их дедушка

сегодня в 02:02

Apple выплатила студентке несколько миллионов долларов за слитые интимные фото

сегодня в 14:40

Хуснуллин рассказал, как может быть упрощён въезд мигрантов в Россию

сегодня в 14:56
Life

Путин и глава Евросовета обсудили перспективы сертификации "Спутника V" в ЕС

сегодня в 14:53

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1