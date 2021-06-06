Мощный пожар обрушил кровлю склада в подмосковной Коломне
Информации о пострадавших пока не поступало. С огнём борются более 70 человек и 20 единиц техники.
Крупный пожар произошёл в подмосковной Коломне. Там на площади более чем два квадратных километра горит склад, сообщает Главное управление МЧС России по Московской области.
Фото © ГУ МЧС России по Московской области
"Поступило сообщение о возгорании в нежилом здании в городском округе Коломна, улица Свердлова, дом 31. Происходит горение склада по всей площади. В 13:09 — локализация пожара на площади 2450 кв. м", — сообщает управление.
По данным подмосковного главка МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей около полудня. Сейчас на месте работают 72 человека и 20 единиц техники. Информации о пострадавших нет. В ведомстве добавили, что здание является нежилым.
Несколько дней назад крупный пожар вспыхнул на машиностроительном заводе в подмосковном Подольске. К тушению огня привлекалось два спасательных вертолёта.
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