В Екатеринбурге бейсджамперы прыгнули с многоэтажки и показали захватывающее дух видео от первого лица

В Екатеринбурге трое бейсджамперов прыгнули с балкона многоэтажки в микрорайоне Светлый и сняли всё на видео. Кадры парашютисты выложили в Сеть.

Среди любителей острых ощущений оказался англичанин. Иностранный гость живёт в ОАЭ, а в Россию приехал по работе на три недели и заодно решил поучаствовать в местных развлечениях.