В Екатеринбурге бейсджамперы прыгнули с многоэтажки и показали захватывающее дух видео от первого лица
Среди экстремалов был англичанин, который приехал в Россию в командировку и заодно решил поучаствовать в местных развлечениях.
В Екатеринбурге трое бейсджамперов прыгнули с балкона многоэтажки в микрорайоне Светлый и сняли всё на видео. Кадры парашютисты выложили в Сеть.
Среди любителей острых ощущений оказался англичанин. Иностранный гость живёт в ОАЭ, а в Россию приехал по работе на три недели и заодно решил поучаствовать в местных развлечениях.
Ранее двое экстремалов из Новосибирской области забрались на крышу одной из многоэтажек и прокатились по ней на электросамокате. Местные жители сняли их на видео и выложили в Сеть. А после ими заинтересовалась полиция.
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