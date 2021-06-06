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В Екатеринбурге бейсджамперы прыгнули с многоэтажки и показали захватывающее дух видео от первого лица

Среди экстремалов был англичанин, который приехал в Россию в командировку и заодно решил поучаствовать в местных развлечениях.

6 июня, 10:19

В Екатеринбурге трое бейсджамперов прыгнули с балкона многоэтажки в микрорайоне Светлый и сняли всё на видео. Кадры парашютисты выложили в Сеть.

Среди любителей острых ощущений оказался англичанин. Иностранный гость живёт в ОАЭ, а в Россию приехал по работе на три недели и заодно решил поучаствовать в местных развлечениях.

Парашютист зацепился за хвост вертолёта во время прыжка и повис в небе над Читой — видео

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Ранее двое экстремалов из Новосибирской области забрались на крышу одной из многоэтажек и прокатились по ней на электросамокате. Местные жители сняли их на видео и выложили в Сеть. А после ими заинтересовалась полиция.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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