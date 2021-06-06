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На новом памятнике Александру III исправили ошибку с орденом

Скульптор признался, что перед открытием скульптуры они с коллегами перенервничали, а на макете было всё верно.

6 июня, 10:09
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

На памятнике Александру III в Гатчине, где вместо восьмиконечной звезды ордена Андрея Первозванного на груди у императора была шестиконечная, исправили ошибку. Об этом на своей странице в "Инстаграме" рассказал автор скульптуры Владимир Бродарский.

"Техническая ошибка была замечена и исправлена! Виноваты, перенервничали, а ведь на макете было всё верно", — сообщил скульптор.

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Напомним, памятник императору Александру III был установлен на территории Арсенального каре в Большом Гатчинском дворце в честь 175-летнего юбилея со дня рождения российского царя-миротворца. В торжественном открытии монумента принял участие президент России Владимир Путин. После установки памятника пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку на ордене. Оригинальная награда представляла собой звезду с восемью лучами, а на памятнике была изображена шестилучевая звезда.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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