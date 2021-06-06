На новом памятнике Александру III исправили ошибку с орденом

На памятнике Александру III в Гатчине, где вместо восьмиконечной звезды ордена Андрея Первозванного на груди у императора была шестиконечная, исправили ошибку. Об этом на своей странице в "Инстаграме" рассказал автор скульптуры Владимир Бродарский.

"Техническая ошибка была замечена и исправлена! Виноваты, перенервничали, а ведь на макете было всё верно", — сообщил скульптор.