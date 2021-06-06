ФСО показала сову по кличке Буран, которая будет охранять Кремль от ворон
Пернатый защитник призван помешать птицам испортить памятники или важное государственное мероприятие.
Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
Федеральная служба охраны (ФСО) показала журналистам своего нового "сотрудника" — самца полярной совы по кличке Буран. Птица входит в орнитологическую группу Службы коменданта Московского Кремля.
Буран был зачислен в штат охраны в 2020 году ещё птенцом. В июле он отметит свой первый день рождения. Как рассказал ТАСС сотрудник подразделения ФСО, работающий с пернатыми защитниками Кремля, кличку Буран получил из-за белого окраса, который со временем станет ещё ярче. Сова будет обеспечивать защиту от ворон и других птиц, которые могут повредить памятники, помешать туристам или испортить важное мероприятие.
"Работа Бурана — быть приманкой. В центральной полосе России полярные совы не обитают, так что вороны, видя такую птицу, понимают, что что-то не так", — объяснил сотрудник ФСО.
Ранее в Москве спасли сову, которая застряла на крыше дома и подверглась нападению ворон.
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