НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

ФСО показала сову по кличке Буран, которая будет охранять Кремль от ворон

Пернатый защитник призван помешать птицам испортить памятники или важное государственное мероприятие.

6 июня, 09:57
<p>Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей</p>

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Федеральная служба охраны (ФСО) показала журналистам своего нового "сотрудника" — самца полярной совы по кличке Буран. Птица входит в орнитологическую группу Службы коменданта Московского Кремля.

Буран был зачислен в штат охраны в 2020 году ещё птенцом. В июле он отметит свой первый день рождения. Как рассказал ТАСС сотрудник подразделения ФСО, работающий с пернатыми защитниками Кремля, кличку Буран получил из-за белого окраса, который со временем станет ещё ярче. Сова будет обеспечивать защиту от ворон и других птиц, которые могут повредить памятники, помешать туристам или испортить важное мероприятие.

Орнитолог рассказал, какие птицы подвержены алкоголизму и как им помочь

Орнитолог рассказал, какие птицы подвержены алкоголизму и как им помочь

"Работа Бурана — быть приманкой. В центральной полосе России полярные совы не обитают, так что вороны, видя такую птицу, понимают, что что-то не так", — объяснил сотрудник ФСО.

Ранее в Москве спасли сову, которая застряла на крыше дома и подверглась нападению ворон.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Сотрудник ФСО покончил с собой на территории Кремля

30 ноября 2020, 11:59

Фотограф сделал настолько необычный кадр с совой, что потребуется не одна минута, чтобы отыскать её

22 мая, 06:00

Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 17 миллионов рублей

сегодня в 14:29

Рогозин рассказал о жёстких условиях США при передаче "Морского старта" России

сегодня в 15:04

Хуснуллин рассказал, как может быть упрощён въезд мигрантов в Россию

сегодня в 14:56

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1