ФСО показала сову по кличке Буран, которая будет охранять Кремль от ворон

Буран был зачислен в штат охраны в 2020 году ещё птенцом. В июле он отметит свой первый день рождения. Как рассказал ТАСС сотрудник подразделения ФСО, работающий с пернатыми защитниками Кремля, кличку Буран получил из-за белого окраса, который со временем станет ещё ярче. Сова будет обеспечивать защиту от ворон и других птиц, которые могут повредить памятники, помешать туристам или испортить важное мероприятие.