Мужчине оторвало кисть руки при взрыве в жилом доме под Саратовом

В городе Энгельсе Саратовской области произошёл взрыв газа в квартире жилого дома № 17. Как сообщает пресс-служба областной службы спасения, в результате пострадал один человек.

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ЧП случилось в микрорайоне Энгельс-1. После взрыва произошло частичное обрушение межкомнатной стены. 43-летний мужчина был доставлен в больницу, ему оторвало кисть руки. Как уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС, из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.

На месте работают спасатели и начальник службы спасения региона Павел Кориков. Саратовский губернатор Валерий Радаев дал распоряжение помочь пострадавшей от взрыва семье. Министру здравоохранения Олегу Костину поручено взять на личный контроль оказание медпомощи пострадавшему. Следователи проводят проверку по факту случившегося.