Нейрохирург назвал смертельную болезнь, сигналом которой является головная боль

Головная боль может являться одним из главных симптомов опухоли мозга. Об этом рассказал заведующий нейрохирургическим отделением московского НИИ онкологии Антон Зайцев. При этом он уточнил, что хоть это и наиболее частый признак онкологического заболевания, он тем не менее не единственный.

"Это общемозговая симптоматика — головная боль, головокружения, тошнота, рвота — и очаговая симптоматика, когда у пациентов возникают проблемы с произношением слов, пониманием слов, возникает слабость в конечностях", — рассказал Антон Зайцев в интервью на радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, если опухоль находится глубоко, то она может долгое время никак не проявлять себя. К врачу же необходимо обращаться, если головные боли достаточно продолжительные и не купируются анальгетиками. Специалист также добавил, что подобного рода опухоли, как правило, не связаны с травмами головы.