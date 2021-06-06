Нейрохирург назвал смертельную болезнь, сигналом которой является головная боль
За медицинской консультацией необходимо обращаться, если такой симптом не проходит даже после приёма лекарств, добавил специалист.
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Головная боль может являться одним из главных симптомов опухоли мозга. Об этом рассказал заведующий нейрохирургическим отделением московского НИИ онкологии Антон Зайцев. При этом он уточнил, что хоть это и наиболее частый признак онкологического заболевания, он тем не менее не единственный.
"Это общемозговая симптоматика — головная боль, головокружения, тошнота, рвота — и очаговая симптоматика, когда у пациентов возникают проблемы с произношением слов, пониманием слов, возникает слабость в конечностях", — рассказал Антон Зайцев в интервью на радиостанции "Говорит Москва".
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По его словам, если опухоль находится глубоко, то она может долгое время никак не проявлять себя. К врачу же необходимо обращаться, если головные боли достаточно продолжительные и не купируются анальгетиками. Специалист также добавил, что подобного рода опухоли, как правило, не связаны с травмами головы.
Ранее Лайф рассказывал, что предвестником онкологического заболевания может быть и другой безобидный симптом, который пациенты могут запросто спутать с обычным зудом.
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