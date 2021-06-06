Российским туристам разрешили посещать Черногорию без ПЦР-тестов и виз

Также путешественникам будет оказана бесплатная медицинская помощь в случае заражения коронавирусом.

Туристы из России теперь могут свободно посещать Черногорию, не предоставляя для этого результаты ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал министр экономического развития страны Яков Милатович.

"Граждане России могут сейчас въезжать в Черногорию так же, как они въезжали до пандемии, что означает отсутствие требований тестов, безвизовый въезд", — сказал министр в беседе с ТАСС.

Также российским путешественникам обеспечат бесплатную медицинскую помощь, если во время пребывания в стране они заразятся коронавирусом. Помимо того, туристы могут бесплатно сдавать анализы на ковид в Черногории, если им нужен ПЦР-тест по возвращении на родину. Милатович объяснил причины таких послаблений. Дело в том, что туристическая отрасль страны столкнулась со спадом в 85% в 2020 году, в связи с чем экономика упала на целых 15%.