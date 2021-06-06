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Российским туристам разрешили посещать Черногорию без ПЦР-тестов и виз

Также путешественникам будет оказана бесплатная медицинская помощь в случае заражения коронавирусом.

6 июня, 11:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Туристы из России теперь могут свободно посещать Черногорию, не предоставляя для этого результаты ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал министр экономического развития страны Яков Милатович.

"Граждане России могут сейчас въезжать в Черногорию так же, как они въезжали до пандемии, что означает отсутствие требований тестов, безвизовый въезд", — сказал министр в беседе с ТАСС.

Также российским путешественникам обеспечат бесплатную медицинскую помощь, если во время пребывания в стране они заразятся коронавирусом. Помимо того, туристы могут бесплатно сдавать анализы на ковид в Черногории, если им нужен ПЦР-тест по возвращении на родину. Милатович объяснил причины таких послаблений. Дело в том, что туристическая отрасль страны столкнулась со спадом в 85% в 2020 году, в связи с чем экономика упала на целых 15%.

Бали может начать принимать туристов уже в июле

Бали может начать принимать туристов уже в июле

Ранее стало известно, что Россия с 2 июня возобновляет авиасообщение с Великобританией, а с 10 июня — ещё с восемью странами: Австрией, Албанией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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