Экс-депутат Госдумы Гудков уехал из России на Украину

Бывший депутат Государственной думы Дмитрий Гудков уехал из России на Украину, опасаясь судебного преследования. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Подъезжаю к Киеву, где у меня давно запланированы встречи и эфиры (сегодня — у Евгения Киселёва). <…> Моё решение поддержано родными и близкими мне людьми, в адрес которых также поступила серьёзная информация об угрозах и рисках", — заявил Гудков.