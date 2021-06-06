Экс-депутат Госдумы Гудков уехал из России на Украину
Ранее его задержали на двое суток по подозрению в неуплате долга по договору аренды, однако затем отпустили без избрания меры пресечения.
Фото © ТАСС / AP
Бывший депутат Государственной думы Дмитрий Гудков уехал из России на Украину, опасаясь судебного преследования. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
"Подъезжаю к Киеву, где у меня давно запланированы встречи и эфиры (сегодня — у Евгения Киселёва). <…> Моё решение поддержано родными и близкими мне людьми, в адрес которых также поступила серьёзная информация об угрозах и рисках", — заявил Гудков.
По словам экс-депутата, в рамках уголовного дела ему грозил арест. Также Гудков заявил, что не нарушал подписки о невыезде.
Напомним, ранее полицейские провели обыск у Гудкова, а также у руководителя его штаба Виталия Венедиктова и экс-главы признанной нежелательной в РФ организации "Открытая Россия" Александра Соловьёва. Позже стало известно, что Гудкова задержали на двое суток по подозрению в неуплате долга по договору аренды, однако затем отпустили без избрания меры пресечения.
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