Правительство России может расширить ограничения на экспорт продуктов

Российское правительство может расширить ограничения на экспорт основных продуктов питания, чтобы избежать роста цен на внутреннем рынке. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Глава Минэкономразвития назвал ограничения на вывоз товаров ценовым "амортизатором", который призван побудить отечественных производителей больше инвестировать в своё производство.

"Это один из наших источников роста за счёт добавления новых производственно-сбытовых цепочек — зерно подталкивает животноводство вперёд, животноводство продвигает вперёд молоко и так далее", — подчеркнул Решетников в интервью газете Financial Times.