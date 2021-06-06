Правительство России может расширить ограничения на экспорт продуктов
Такие меры призваны побудить отечественных производителей больше инвестировать в производство.
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Российское правительство может расширить ограничения на экспорт основных продуктов питания, чтобы избежать роста цен на внутреннем рынке. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Глава Минэкономразвития назвал ограничения на вывоз товаров ценовым "амортизатором", который призван побудить отечественных производителей больше инвестировать в своё производство.
"Это один из наших источников роста за счёт добавления новых производственно-сбытовых цепочек — зерно подталкивает животноводство вперёд, животноводство продвигает вперёд молоко и так далее", — подчеркнул Решетников в интервью газете Financial Times.
Ранее Правительство РФ установило временный запрет на экспорт гречки с 5 июня по 31 августа. Это необходимо для сохранения нужных объёмов гречихи на внутреннем рынке и предотвращения резкого изменения цен.
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