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Правительство России может расширить ограничения на экспорт продуктов

Такие меры призваны побудить отечественных производителей больше инвестировать в производство.

6 июня, 19:03
<p>Фото © ТАСС / Новодережкин Антон</p>

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Российское правительство может расширить ограничения на экспорт основных продуктов питания, чтобы избежать роста цен на внутреннем рынке. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Глава Минэкономразвития назвал ограничения на вывоз товаров ценовым "амортизатором", который призван побудить отечественных производителей больше инвестировать в своё производство.

"Это один из наших источников роста за счёт добавления новых производственно-сбытовых цепочек — зерно подталкивает животноводство вперёд, животноводство продвигает вперёд молоко и так далее", — подчеркнул Решетников в интервью газете Financial Times.

Названо самое популярное среди россиян растительное молоко

Названо самое популярное среди россиян растительное молоко

Ранее Правительство РФ установило временный запрет на экспорт гречки с 5 июня по 31 августа. Это необходимо для сохранения нужных объёмов гречихи на внутреннем рынке и предотвращения резкого изменения цен.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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