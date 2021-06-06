В Абхазии ищут упавшую с моста в реку 24-летнюю россиянку

Россиянка упала с моста в реку в районе Гегского водопада в Гудаутском районе Абхазии. Об этом сообщил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям республики Тигран Делибалтян.

Ранее в горах Абхазии пропала группа туристов. Они смогли связаться со спасателями и сообщили, что пытаются самостоятельно спуститься с высокогорья, но один из их товарищей этого сделать не может, ему нужна помощь. 13 мая группа нашлась, сумев спуститься в район сухумской ГЭС. При этом 64-летний екатеринбуржец остался на леднике. Его искали десять дней, но поиски не увенчались успехом.