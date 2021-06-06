В Абхазии ищут упавшую с моста в реку 24-летнюю россиянку
Туристка находилась на отдыхе в Сочи, а в республику приехала на экскурсию.
Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Россиянка упала с моста в реку в районе Гегского водопада в Гудаутском районе Абхазии. Об этом сообщил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям республики Тигран Делибалтян.
"Известно, что россиянка 1997 года рождения находилась на отдыхе в Сочи, в Абхазию приехала на экскурсию", — уточнил замглавы МЧС.
Сейчас местные спасатели ведут поиски 24-летней девушки. О причинах падения туристки с моста не сообщается.
Ранее в горах Абхазии пропала группа туристов. Они смогли связаться со спасателями и сообщили, что пытаются самостоятельно спуститься с высокогорья, но один из их товарищей этого сделать не может, ему нужна помощь. 13 мая группа нашлась, сумев спуститься в район сухумской ГЭС. При этом 64-летний екатеринбуржец остался на леднике. Его искали десять дней, но поиски не увенчались успехом.
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