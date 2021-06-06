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На тушение лесных пожаров в Якутию перебросят 160 парашютистов-десантников

Там уже сгорело свыше двух тысяч гектаров земли, расположенных в девяти районах. Угрозы населённым пунктам нет.

6 июня, 18:25
<p>Фото © ТАСС / Евгений Софронеев</p>

Фото © ТАСС / Евгений Софронеев

В Якутию будут переброшены 160 десантников-парашютистов из Хабаровска и Владивостока для оказания помощи в тушении лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

"В понедельник в Якутию прибудут бойцы парашютно-десантной пожарной службы из Хабаровска и Владивостока в общем количестве 160 человек. Они будут распределены в Верхневилюйский и Нюрбинский районы", — рассказали в пресс-службе.

В данный момент на территории Якутии тушат 16 лесных пожаров. Уже сгорело свыше двух тысяч гектаров земли, расположенных в девяти районах, но, к счастью, угрозы населённым пунктам нет. За последние сутки удалось ликвидировать шесть лесных пожаров, обнаружено три новых лесных пожара, где ведутся работы по тушению, а также семь очагов в зоне контроля. К тушению привлекли самолёт-амфибию Бе-200 МЧС России и вертолёт Ми-8 с водосливным устройством.

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Ранее Лайф писал о пожаре, который уничтожил десятую часть всех гигантских секвой мира. Исследования Службы национальных парков США ещё не опубликованы, но уже получили огласку, учёные планируют взять себя в руки и начать заново высаживать редкие деревья.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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