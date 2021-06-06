На тушение лесных пожаров в Якутию перебросят 160 парашютистов-десантников

В Якутию будут переброшены 160 десантников-парашютистов из Хабаровска и Владивостока для оказания помощи в тушении лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

"В понедельник в Якутию прибудут бойцы парашютно-десантной пожарной службы из Хабаровска и Владивостока в общем количестве 160 человек. Они будут распределены в Верхневилюйский и Нюрбинский районы", — рассказали в пресс-службе.

В данный момент на территории Якутии тушат 16 лесных пожаров. Уже сгорело свыше двух тысяч гектаров земли, расположенных в девяти районах, но, к счастью, угрозы населённым пунктам нет. За последние сутки удалось ликвидировать шесть лесных пожаров, обнаружено три новых лесных пожара, где ведутся работы по тушению, а также семь очагов в зоне контроля. К тушению привлекли самолёт-амфибию Бе-200 МЧС России и вертолёт Ми-8 с водосливным устройством.