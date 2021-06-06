Блинкен пригрозил России ответом в случае "агрессивных или безрассудных" действий

Белый дом предпримет ответные меры, если Россия будет действовать безрассудно и агрессивно по отношению к Западу или их союзникам. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ответ на вопрос о недавних кибератаках на американские компании со стороны якобы находящихся на территории РФ хакеров.

"Мы бы предпочли иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Мы ясно дали это понять. Но мы также ясно дали понять, что, если Россия решит действовать агрессивно или безрассудно по отношению к нам или нашим союзникам и партнёрам, мы примем ответные меры", — заявил Блинкен в интервью информационному порталу Axios.