Учёные предупредили о риске опасного синдрома Гийена – Барре после ковида
У вылечившихся от коронавируса пациентов выявили антитела, которые вызывают ряд аутоиммунных заболеваний кожи, мышц и сердца.
Фото © ТАСС/Антонов Семен
У переболевших коронавирусной инфекцией есть риск развития синдрома Гийена – Барре. Об этом пишет EurekAlert! со ссылкой на исследование учёных из Бирмингемского университета.
Алекс Рихтнер, один из авторов статьи, назвал первые симптомы опасного синдрома — онемение ступней и кистей рук, мышечная слабость и боли, а также проблемы с координацией. Они появлялись у участников исследования, переболевших коронавирусом в лёгкой и тяжёлой формах.
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"Антитела, которые мы идентифицировали [у переболевших ковидом], аналогичны тем, которые вызывают ряд аутоиммунных заболеваний кожи, мышц и сердца", — объяснил учёный.
Отмечается, что синдром Гийена – Барре — это острая аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия, проявляющаяся вялыми парезами, нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами. Впервые его описали французские врачи Жорж Гийен и Жан Барре в 1916 году.
Ранее медики рассказали, что последствия CoViD-19 у перенёсших коронавирусную инфекцию индивидуальны. Но есть те, которые встречаются у каждого десятого переболевшего.
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