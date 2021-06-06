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Учёные предупредили о риске опасного синдрома Гийена – Барре после ковида

У вылечившихся от коронавируса пациентов выявили антитела, которые вызывают ряд аутоиммунных заболеваний кожи, мышц и сердца.

6 июня, 17:20
<p>Фото © ТАСС/Антонов Семен</p>

Фото © ТАСС/Антонов Семен

У переболевших коронавирусной инфекцией есть риск развития синдрома Гийена – Барре. Об этом пишет EurekAlert! со ссылкой на исследование учёных из Бирмингемского университета.

Алекс Рихтнер, один из авторов статьи, назвал первые симптомы опасного синдрома — онемение ступней и кистей рук, мышечная слабость и боли, а также проблемы с координацией. Они появлялись у участников исследования, переболевших коронавирусом в лёгкой и тяжёлой формах.

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"Антитела, которые мы идентифицировали [у переболевших ковидом], аналогичны тем, которые вызывают ряд аутоиммунных заболеваний кожи, мышц и сердца", — объяснил учёный.

Отмечается, что синдром Гийена – Барре — это острая аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия, проявляющаяся вялыми парезами, нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами. Впервые его описали французские врачи Жорж Гийен и Жан Барре в 1916 году.

Ранее медики рассказали, что последствия CoViD-19 у перенёсших коронавирусную инфекцию индивидуальны. Но есть те, которые встречаются у каждого десятого переболевшего.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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