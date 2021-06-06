Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о своём последнем разговоре с актёром Артёмом Анчуковым, который умер от коронавируса. Тогда артист лечился от инфекции и жаловался, что тяжело её переносит.

"Последнее, что он мне сказал: "Эдгард, я очень тяжело болею, и я очень жалею, что не привился"! Друг мой, земля тебе пухом", — написал Запашный в своём Instagram-аккаунте.