"Я очень тяжело болею": Запашный рассказал о последнем разговоре с умершим от ковида актёром Анчуковым
Артисту было всего 39 лет. Как долго он лечился от коронавируса, не сообщается.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о своём последнем разговоре с актёром Артёмом Анчуковым, который умер от коронавируса. Тогда артист лечился от инфекции и жаловался, что тяжело её переносит.
"Последнее, что он мне сказал: "Эдгард, я очень тяжело болею, и я очень жалею, что не привился"! Друг мой, земля тебе пухом", — написал Запашный в своём Instagram-аккаунте.
Актёр из российских сериалов "Улицы разбитых фонарей", "Молодёжка", "Мажор" Артём Анчуков умер в возрасте 39 лет. Печальное известие сообщила певица Татьяна Буланова, которой приписывали роман с артистом.
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