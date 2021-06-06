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Число жертв нападения боевиков на деревню в Буркина-Фасо увеличилось до 160

Местные власти сообщили, что среди жертв около 20 детей. Правительство страны объявило трёхдневный национальный траур в связи с трагедией.

6 июня, 16:35
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/jabaga70" target="_blank" rel="noopener noreferrer">OutFrontnews‏</a></p>

Фото © Twitter / OutFrontnews‏

Количество мирных жителей, погибших в результате нападения боевиков на деревню Солхан в Буркина-Фасо, увеличилось до 160 человек. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местные власти.

"В минувшие сутки мы похоронили в трёх братских могилах 160 человек, включая около 20 детей", — говорится в сообщении.

Никогда с 2015 года в этой части Буркина-Фасо не было столь крупных жертв среди населения при нападении боевиков. Правительство страны объявило трёхдневный национальный траур в связи с трагедией.

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Ранее около ста человек убиты на западе Нигера в результате атаки террористов. Боевики совершили нападение в день объявления предварительных результатов выборов президента страны.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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