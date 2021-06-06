Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз. Информация об этом появилась на официальной странице герцога и герцогини Сассекских в "Инстаграме".

Девочка весом 7 фунтов и 11 унций появилась на свет 4 июня. Ее назвали Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор — в честь прабабушки Елизаветы, которую в детстве называли Лилибет, и матери принца Гарри принцессы Дианы.

Роды проходили в больнице Санта-Барбара Коттедж в Калифорнии. Меган Маркл и малышка чувствуют себя хорошо и уже вернулись домой.