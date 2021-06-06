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Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз

У членов королевской семьи родилась дочь. Малышку назвали в честь принцессы Дианы.

6 июня, 16:19
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<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/dukeandduchessofsussexdaily/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dukeandduchessofsussexdaily</a></p>

Фото © Instagram / dukeandduchessofsussexdaily

Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз. Информация об этом появилась на официальной странице герцога и герцогини Сассекских в "Инстаграме".

Девочка весом 7 фунтов и 11 унций появилась на свет 4 июня. Ее назвали Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор — в честь прабабушки Елизаветы, которую в детстве называли Лилибет, и матери принца Гарри принцессы Дианы.

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Роды проходили в больнице Санта-Барбара Коттедж в Калифорнии. Меган Маркл и малышка чувствуют себя хорошо и уже вернулись домой.

Два года назад герцогиня Сассекская подарила принцу Гарри сына. Мальчика назвали Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Малыш появился на свет 6 мая 2019 года. В середине февраля 2021 года стало известно, что Меган Маркл ждёт второго ребёнка.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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