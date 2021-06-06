НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Даниил Медведев впервые вышел в четвертьфинал "Ролан Гаррос"

Если российский теннисист доберётся до финала парижского турнира, он может по окончании соревнований стать первой ракеткой мира.

6 июня, 15:43
<p>Фото © AP / TASS</p>

Фото © AP / TASS

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал "Ролан Гаррос", переиграв Кристиана Гарина из Чили со счётом 6:2, 6:1, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты.

За это время Медведев исполнил 14 эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 11. При этом он лишь один раз отдал сопернику свою подачу.

Россиянин впервые в карьере вышел в четвертьфинал "Ролан Гаррос". Ранее на четырёх турнирах подряд он неизменно проигрывал в первом круге.

Роджер Федерер снялся с "Ролан Гаррос"

Роджер Федерер снялся с "Ролан Гаррос"

Следующим соперником Медведева будет Стефанос Циципас из Греции, одолевший испанца Пабло Карреньо Бусту (6:3, 6:2, 7:5). Четвертьфинальный матч состоится во вторник, 8 июня.

По окончании нынешнего турнира лидер российского тенниса может возглавить рейтинг АТР. Если первая ракетка мира серб Новак Джокович проиграет раньше финала, Медведеву будет достаточно принять участие в решающем матче соревнований. Также он сможет возглавить рейтинг в случае победы над Джоковичем в финале.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

УЕФА не будет менять сетку Евро-2020, если Украине выпадет играть в Санкт-Петербурге

сегодня в 14:06

Роджер Федерер снялся с "Ролан Гаррос"

вчера в 15:14

"Локомотив" продлил контракт с Борисом Ротенбергом, не игравшим с 2018 года

сегодня в 13:14

Притворялся мёртвым, когда видел медведей: Девятилетний сын священника рассказал, как выживал два дня в уральской тайге

сегодня в 15:10

Блогер Петров обозвал Новый Уренгой, и теперь силовики спасают его от гнева горожан

сегодня в 15:09

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1