Даниил Медведев впервые вышел в четвертьфинал "Ролан Гаррос"
Если российский теннисист доберётся до финала парижского турнира, он может по окончании соревнований стать первой ракеткой мира.
Фото © AP / TASS
Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал "Ролан Гаррос", переиграв Кристиана Гарина из Чили со счётом 6:2, 6:1, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты.
За это время Медведев исполнил 14 эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 11. При этом он лишь один раз отдал сопернику свою подачу.
Россиянин впервые в карьере вышел в четвертьфинал "Ролан Гаррос". Ранее на четырёх турнирах подряд он неизменно проигрывал в первом круге.
Следующим соперником Медведева будет Стефанос Циципас из Греции, одолевший испанца Пабло Карреньо Бусту (6:3, 6:2, 7:5). Четвертьфинальный матч состоится во вторник, 8 июня.
По окончании нынешнего турнира лидер российского тенниса может возглавить рейтинг АТР. Если первая ракетка мира серб Новак Джокович проиграет раньше финала, Медведеву будет достаточно принять участие в решающем матче соревнований. Также он сможет возглавить рейтинг в случае победы над Джоковичем в финале.
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