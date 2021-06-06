Даниил Медведев впервые вышел в четвертьфинал "Ролан Гаррос"

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал "Ролан Гаррос", переиграв Кристиана Гарина из Чили со счётом 6:2, 6:1, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты.

За это время Медведев исполнил 14 эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 11. При этом он лишь один раз отдал сопернику свою подачу.

Россиянин впервые в карьере вышел в четвертьфинал "Ролан Гаррос". Ранее на четырёх турнирах подряд он неизменно проигрывал в первом круге.

Следующим соперником Медведева будет Стефанос Циципас из Греции, одолевший испанца Пабло Карреньо Бусту (6:3, 6:2, 7:5). Четвертьфинальный матч состоится во вторник, 8 июня.