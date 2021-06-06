Павлюченкова впервые за десять лет вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос"

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в четвёртом круге "Ролан Гаррос" победила Викторию Азаренко из Белоруссии со счётом 5:7, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 9 минут.

За это время россиянка, посеянная на парижском турнире под номером 31, исполнила три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 15. При этом она отдала сопернице, занимающей 16-е место в рейтинге WTA, шесть своих подач.

Ранее в первом круге Павлюченкова победила американку Кристину Макхейл (6:4, 6:0), во втором — Айлу Томлянович из Австралии (6:2, 6:3), в третьем — четвёртую ракетку мира Арину Соболенко (6:4, 2:6, 6:0), представляющую Белоруссию.

В четвертьфинале 29-летняя теннисистка сыграет с победительницей матча между американкой Сереной Уильямс и Еленой Рыбакиной из Казахстана.