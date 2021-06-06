Павлюченкова впервые за десять лет вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос"
Её следующей соперницей на парижском турнире Большого шлема будет победительница матча между американкой Сереной Уильямс и Еленой Рыбакиной из Казахстана.
Фото © AP / TASS
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в четвёртом круге "Ролан Гаррос" победила Викторию Азаренко из Белоруссии со счётом 5:7, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 9 минут.
За это время россиянка, посеянная на парижском турнире под номером 31, исполнила три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 15. При этом она отдала сопернице, занимающей 16-е место в рейтинге WTA, шесть своих подач.
Ранее в первом круге Павлюченкова победила американку Кристину Макхейл (6:4, 6:0), во втором — Айлу Томлянович из Австралии (6:2, 6:3), в третьем — четвёртую ракетку мира Арину Соболенко (6:4, 2:6, 6:0), представляющую Белоруссию.
В четвертьфинале 29-летняя теннисистка сыграет с победительницей матча между американкой Сереной Уильямс и Еленой Рыбакиной из Казахстана.
Лучший результат Павлюченковой на турнирах Большого шлема — четвертьфинал. Она трижды добиралась до этой стадии на Australian Open (в 2017, 2019 и 2020 годах) и по разу — на "Ролан Гаррос" (2011), Уимблдоне (2016) и US Open (2011).
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