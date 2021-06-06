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В Чехии в ходе спецоперации "Кличко" задержали банду украинцев

В облаве участвовало около сотни полицейских и более 50 сотрудников таможни.

6 июня, 15:56
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<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Чехии, в городе Пардубице, в ходе масштабной операции задержали банду украинцев, нелегально провозивших в страну дешёвую рабочую силу. Об этом сообщает портал Idnes.

"Мы задержали главного члена банды, который называет себя начальником, члена его семьи и ещё двух человек, которые перевозили рабочих в Чешскую Республику", — рассказал следователь Ондржей Старый.

В спецоперации под кодовым названием "Кличко" участвовало около сотни полицейских и более 50 сотрудников таможни. Банда, состоявшая из нескольких уроженцев Закарпатья, занималась поиском работы для украинцев в Чехии, в основном на фермах. В страну они попадали по туристическим визам из Венгрии, Словакии или Польши. За труд им платили мало, а часть заработка "работодатели" и вовсе удерживали и присваивали себе.

За время своего существования украинская ОПГ нанесла Чехии урон на сумму 41 миллион крон. Часть вырученных денег её члены вложили в недвижимость и обменяли на доллары. Двое из четырёх задержанных успели приобрести в стране дома.

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Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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