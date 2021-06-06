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Под Новосибирском пьяный пассажир заперся в машине от полиции и чуть не поджёг сам себя

Горе-поджигатель не хотел, чтобы попавший в ДТП автомобиль забрали на штрафстоянку.

6 июня, 15:51

Пьяный пассажир заперся в машине от полиции и чуть не поджёг сам себя. Видео © Соцсети

Необычная история произошла под Новосибирском. В посёлке Тулинском пьяный мужчина заперся в автомобиле от сотрудников полиции, а затем эту же машину попытался поджечь изнутри. При этом изначально у гаишников были вопросы вовсе не к нему.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ, сотрудники ДПС приехали на вызов по ДТП. Аварию устроила нетрезвая женщина, сидевшая за рулём одного из автомобилей. Вместе с ней в авто был пьяный мужчина. На автоледи составили протокол и выяснили, что у неё нет водительских прав. В это время пассажир, увидев эвакуатор, заперся изнутри и отказался выходить.

В ХМАО пьяный водитель испугался задержания и попытался откупиться, закидав полицейского пятитысячными купюрами

В ХМАО пьяный водитель испугался задержания и попытался откупиться, закидав полицейского пятитысячными купюрами

Градус ситуации накалялся, и в ход пошли угрозы. Нетрезвый пассажир не придумал ничего лучше, кроме как разлить внутри салона машины бензин. Правоохранители сделали ставку на здравомыслие мужчины, однако это не сыграло — пламя вспыхнуло, как только полицейские начали бить стёкла автомобиля.

В результате огонь за несколько секунд потушили прибывшие на место происшествия пожарные. Им сообщили о намерениях мужчины, поэтому они были наготове и стояли неподалёку. Горе-поджигателя достали из машины, надели на него наручники и передали медикам.

Ранее Лайф рассказывал, что в Кемеровской области пьяный водитель вместо водительского удостоверения пытался предъявить инспекторам набор для барбекю.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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