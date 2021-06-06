В Индии попытались продать 6 килограммов урана с надписью "Сделано в США"

В индийском штате Джаркханд местная полиция арестовала семь человек, пытавшихся продать шесть килограммов урана на развес. Об этом сообщил суперинтендант полиции Чандан Кумар Джа в эфире India TV.

"Мы изъяли вещество жёлтого цвета и отправим его экспертам для тестирования. До сих пор не ясно, как они получают в свои руки радиоактивный металл. Во время допроса в полиции они сказали, что получили его от кого-то из Западной Бенгалии, а иногда говорят, что получили его из города Гиридих и других мест", — сказал офицер.

Полиция провела рейды после того, как получила информацию о незаконной продаже урана. По предварительной информации, преступники планировали продавать его по 5 миллионов рупий за килограмм (примерно $68,5 тысячи). Сейчас правоохранители пытаются выяснить личности потенциальных покупателей и задержать их. Интересной деталью является то, что на упаковке урана стоит печать с надписью "Сделано в США". Экспертам предстоит проверить, является ли эта печать настоящей, или злоумышленники нанесли её самостоятельно.