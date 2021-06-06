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В Индии попытались продать 6 килограммов урана с надписью "Сделано в США"

Преступники планировали выручить по пять миллионов рупий за килограмм (примерно $68,5 тысячи).

6 июня, 15:31
<p>Фото © <a href="https://www.google.com/url?sa=i&url=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD_(%25D1%258D%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582)&psig=AOvVaw2LOo6xaO0Bs-nYzxZCq6_t&ust=1623078855872000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwj-4LiGpoPxAhXP6CoKHSEsArwQjB16BAgAEAg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Википедия</a></p>

Фото © Википедия

В индийском штате Джаркханд местная полиция арестовала семь человек, пытавшихся продать шесть килограммов урана на развес. Об этом сообщил суперинтендант полиции Чандан Кумар Джа в эфире India TV.

"Мы изъяли вещество жёлтого цвета и отправим его экспертам для тестирования. До сих пор не ясно, как они получают в свои руки радиоактивный металл. Во время допроса в полиции они сказали, что получили его от кого-то из Западной Бенгалии, а иногда говорят, что получили его из города Гиридих и других мест", — сказал офицер.

Полиция провела рейды после того, как получила информацию о незаконной продаже урана. По предварительной информации, преступники планировали продавать его по 5 миллионов рупий за килограмм (примерно $68,5 тысячи). Сейчас правоохранители пытаются выяснить личности потенциальных покупателей и задержать их. Интересной деталью является то, что на упаковке урана стоит печать с надписью "Сделано в США". Экспертам предстоит проверить, является ли эта печать настоящей, или злоумышленники нанесли её самостоятельно.

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Ранее в Индии четверых полицейских осудили за перепродажу 159 килограммов изъятой марихуаны. Кроме того, по данным следствия, самого владельца запрещённых веществ за взятку отпустили домой.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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