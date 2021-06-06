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"Национальное достояние": Мишустин призвал не засорять русский язык

Глава правительства считает, что очень важно сохранить чистоту и красоту языка, а также повысить уровень его преподавания в школах.

6 июня, 15:17
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин призвал не засорять русский язык. Телеграмма с обращением премьер-министра страны по случаю Дня русского языка опубликована на сайте кабмина.

"Русский — один из самых богатейших и изучаемых языков в мире. Он стал нашим национальным достоянием, внёс огромный вклад в культурное и историческое наследие человечества. Благодаря Пушкину, Толстому, Достоевскому, Чехову, Цветаевой, Бродскому изучать русский стремятся во многих странах", — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что очень важно сохранить чистоту и красоту языка, повысить качество преподавания его в школах, а также активно внедрять в обучение новейшие технологии, современные образовательные программы и методики.

Мишустин поручил до осени доработать стратегию развития природоподобных технологий

Мишустин поручил до осени доработать стратегию развития природоподобных технологий

Ранее глава правительства Михаил Мишустин поручил создать в России национальную базу генетической информации. Председатель Правительства РФ распорядился провести эту работу до 30 июля.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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