Глава Правительства РФ Михаил Мишустин призвал не засорять русский язык. Телеграмма с обращением премьер-министра страны по случаю Дня русского языка опубликована на сайте кабмина.

"Русский — один из самых богатейших и изучаемых языков в мире. Он стал нашим национальным достоянием, внёс огромный вклад в культурное и историческое наследие человечества. Благодаря Пушкину, Толстому, Достоевскому, Чехову, Цветаевой, Бродскому изучать русский стремятся во многих странах", — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что очень важно сохранить чистоту и красоту языка, повысить качество преподавания его в школах, а также активно внедрять в обучение новейшие технологии, современные образовательные программы и методики.