"Много видишь": Вдове продюсера Арцибашева плеснули в лицо неизвестным химическим раствором
Женщина уверена: её пытались запугать перед судом по делу о смерти супруга во время лечения в частной клинике.
Вдове продюсера Арцибашева плеснули в лицо химическим раствором. Видео © LIFE
В Москве напали на вдову продюсера Владимира Арцибашева Анжелу Хачатурьян. Злоумышленник плеснул ей в лицо неизвестным химическим раствором.
Как рассказала сама женщина Лайфу, нападавшим был мужчина в возрасте 30–35 лет на вид. По её словам, одет он был хорошо, поэтому не вызывал никаких подозрений. Злоумышленник подошёл и обратился к Анжеле с просьбой, после чего она почувствовала резкое жжение в глазах.
"Мои глаза начали гореть как огонь, знаете. Первое, что я подумала: "Ну всё" <...> Я начала сразу тереть [глаза]. Когда я начала кричать от этого, он сказал: "Много видишь", — вспоминает собеседница Лайфа.
Анжела считает, что её попытались запугать: менее чем через две недели у неё суд с клиникой, в которой умер её муж. По делу Хачатурьян проходит потерпевшей и намерена взыскать с предпринимателей немаленькую сумму.
Напомним, брат известного режиссёра и бывшего художественного руководителя театра имени Маяковского Сергея Арцибашева умер в клинике, где его удерживали после инсульта. Руководство клиники заявило, что Владимир Арцибашев подписал договор, запрещающий близким его навещать. Также он якобы подписал генеральную доверенность по распоряжению всем своим имуществом на директора этой частной клиники.
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