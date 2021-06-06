Вдове продюсера Арцибашева плеснули в лицо химическим раствором. Видео © LIFE

В Москве напали на вдову продюсера Владимира Арцибашева Анжелу Хачатурьян. Злоумышленник плеснул ей в лицо неизвестным химическим раствором.

Как рассказала сама женщина Лайфу, нападавшим был мужчина в возрасте 30–35 лет на вид. По её словам, одет он был хорошо, поэтому не вызывал никаких подозрений. Злоумышленник подошёл и обратился к Анжеле с просьбой, после чего она почувствовала резкое жжение в глазах.

"Мои глаза начали гореть как огонь, знаете. Первое, что я подумала: "Ну всё" <...> Я начала сразу тереть [глаза]. Когда я начала кричать от этого, он сказал: "Много видишь", — вспоминает собеседница Лайфа.