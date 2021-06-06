Кравчук порассуждал о роли российских спецслужб в слежке за Протасевичем

Первый президент Украины Леонид Кравчук порассуждал о роли российских спецслужб в инциденте с задержанием сооснователя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича после экстренной посадки лайнера авиакомпании Ryanair в Минске.

В ответ на вопрос о том, видит ли он российский след в ситуации с задержанием Протасевича, Кравчук сказал: "Может быть, и есть, может быть, и нет". При этом он подчеркнул, что белорусские спецслужбы не могли следить за Протасевичем в Афинах.

"У Лукашенко нет совершенно никакого влияния на Грецию, откуда взлетал самолёт. Поэтому там могли работать только российские службы. И, когда Протасевич сказал, что за ним уже в самолёте следили, я сразу подумал: там белорусских спецслужб быть не могло. <...> Вот тут, я думаю, влияние России было", — заявил Кравчук в эфире телеканала "Дом".