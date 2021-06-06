Сборная США разгромила Германию в матче за третье место на ЧМ по хоккею

Сборная США завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею, который сегодня завершается в Риге. В матче за третье место американцы разгромили немецкую команду со счётом 6:1.

Американцы вышли вперёд уже на шестой минуте. При игре в равных составах отличился Кристиан Воланин.

Во втором периоде немецкий голкипер Феликс Брукманн пропустил ещё четыре шайбы. По разу отличились Конор Гарленд, Джек Друри, Джейсон Робертсон и Тревор Мур.

В середине третьего отрезка встречи команды обменялись заброшенными шайбами. На гол немца Доминика Биттнера точным броском ответил американец Райан Донато.

Сборная США попала в тройку призёров ЧМ четвёртый раз за последние восемь лет. Ранее (в 2013, 2015 и 2018 годах) американцы также занимали третье место в турнире.

В полуфинале нынешнего чемпионата сборная США проиграла канадцам со счётом 2:4. Немцы уступили команде Финляндии — 1:2.

Финал чемпионата мира с участием сборных Канады и Финляндии состоится в воскресенье. Начало игры — в 20:15 по московскому времени.