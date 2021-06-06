Сборная США разгромила Германию в матче за третье место на ЧМ по хоккею
Позднее в воскресенье золотые медали разыграют команды Канады и Финляндии.
Фото © Наталия Федосенко / ТАСС
Сборная США завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею, который сегодня завершается в Риге. В матче за третье место американцы разгромили немецкую команду со счётом 6:1.
Американцы вышли вперёд уже на шестой минуте. При игре в равных составах отличился Кристиан Воланин.
Во втором периоде немецкий голкипер Феликс Брукманн пропустил ещё четыре шайбы. По разу отличились Конор Гарленд, Джек Друри, Джейсон Робертсон и Тревор Мур.
В середине третьего отрезка встречи команды обменялись заброшенными шайбами. На гол немца Доминика Биттнера точным броском ответил американец Райан Донато.
Сборная США попала в тройку призёров ЧМ четвёртый раз за последние восемь лет. Ранее (в 2013, 2015 и 2018 годах) американцы также занимали третье место в турнире.
В полуфинале нынешнего чемпионата сборная США проиграла канадцам со счётом 2:4. Немцы уступили команде Финляндии — 1:2.
Финал чемпионата мира с участием сборных Канады и Финляндии состоится в воскресенье. Начало игры — в 20:15 по московскому времени.
Хоккей. ЧМ-2021. Матч за третье место
США – Германия — 6:1
Голы: Воланин 6' (1:0), Гарланд 27' (2:0), Друри 29' (3:0), Робертсон 32' (4:0), Мур 33' (5:0), Биттнер 50' (5:1), Донато 50' (6:1)
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