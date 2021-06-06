НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Сборная США разгромила Германию в матче за третье место на ЧМ по хоккею

Позднее в воскресенье золотые медали разыграют команды Канады и Финляндии.

6 июня, 14:28
<p>Фото © Наталия Федосенко / ТАСС</p>

Фото © Наталия Федосенко / ТАСС

Сборная США завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею, который сегодня завершается в Риге. В матче за третье место американцы разгромили немецкую команду со счётом 6:1.

Американцы вышли вперёд уже на шестой минуте. При игре в равных составах отличился Кристиан Воланин.

Во втором периоде немецкий голкипер Феликс Брукманн пропустил ещё четыре шайбы. По разу отличились Конор Гарленд, Джек Друри, Джейсон Робертсон и Тревор Мур.

В середине третьего отрезка встречи команды обменялись заброшенными шайбами. На гол немца Доминика Биттнера точным броском ответил американец Райан Донато.

Сборная США попала в тройку призёров ЧМ четвёртый раз за последние восемь лет. Ранее (в 2013, 2015 и 2018 годах) американцы также занимали третье место в турнире.

"Красная машина" едет домой: Сборная России проиграла Канаде и вылетает с ЧМ по хоккею

"Красная машина" едет домой: Сборная России проиграла Канаде и вылетает с ЧМ по хоккею

В полуфинале нынешнего чемпионата сборная США проиграла канадцам со счётом 2:4. Немцы уступили команде Финляндии — 1:2.

Финал чемпионата мира с участием сборных Канады и Финляндии состоится в воскресенье. Начало игры — в 20:15 по московскому времени.

Хоккей. ЧМ-2021. Матч за третье место

США – Германия — 6:1

Голы: Воланин 6' (1:0), Гарланд 27' (2:0), Друри 29' (3:0), Робертсон 32' (4:0), Мур 33' (5:0), Биттнер 50' (5:1), Донато 50' (6:1)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

УЕФА не будет менять сетку Евро-2020, если Украине выпадет играть в Санкт-Петербурге

сегодня в 14:06

Хоккеист сборной Казахстана перешёл в ЦСКА

сегодня в 12:06

"Локомотив" продлил контракт с Борисом Ротенбергом, не игравшим с 2018 года

сегодня в 13:14

Притворялся мёртвым, когда видел медведей: Девятилетний сын священника рассказал, как выживал два дня в уральской тайге

сегодня в 15:10

Блогер Петров обозвал Новый Уренгой, и теперь силовики спасают его от гнева горожан

сегодня в 15:09

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1