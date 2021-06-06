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Баринов избежал серьёзной травмы в матче сборной России с Болгарией

Накануне в контрольном матче 24-летний футболист получил повреждение на 50-й минуте встречи и был заменён на Игоря Дивеева.

6 июня, 12:18
<p>Фото © Сергей Савостьянов / ТАСС</p>

Фото © Сергей Савостьянов / ТАСС

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов избежал серьёзной травмы в контрольном матче с командой Болгарии. Об этом заявил агент полузащитника Павел Банатин в интервью "Спорт-Экспрессу".

"У Дмитрия Баринова всё хорошо. Сегодня вечером сделают КТ, увидим результаты. Он себя хорошо чувствует, всё у него нормально. Обследование, конечно, будет. Но это больше перестраховка, чем что-то серьёзное", — рассказал Банатин.

Накануне в матче с Болгарией Баринов получил повреждение на 50-й минуте. Его заменил защитник Игорь Дивеев.

Контрольная встреча состоялась в Москве на стадионе "ВТБ-арена имени Льва Яшина". 90 минут игры завершились победой сборной России со счётом 1:0. Единственный гол на 84-й минуте забил Александр Соболев, реализовавший пенальти.

Сборная России обыграла Болгарию в контрольном матче за неделю до Евро

Сборная России обыграла Болгарию в контрольном матче за неделю до Евро

Встреча с Болгарией стала последней для сборной России в рамках подготовки к чемпионату Европы. 12 июня команда Станислава Черчесова стартует на Евро-2020 матчем против Бельгии, который состоится в Санкт-Петербурге.

Баринов на протяжении всей профессиональной карьеры выступает за московский "Локомотив". В минувшем сезоне он провёл за команду 17 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал результативную передачу, выиграв бронзу чемпионата России.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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