Баринов избежал серьёзной травмы в матче сборной России с Болгарией

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов избежал серьёзной травмы в контрольном матче с командой Болгарии. Об этом заявил агент полузащитника Павел Банатин в интервью "Спорт-Экспрессу".

"У Дмитрия Баринова всё хорошо. Сегодня вечером сделают КТ, увидим результаты. Он себя хорошо чувствует, всё у него нормально. Обследование, конечно, будет. Но это больше перестраховка, чем что-то серьёзное", — рассказал Банатин.

Накануне в матче с Болгарией Баринов получил повреждение на 50-й минуте. Его заменил защитник Игорь Дивеев.

Контрольная встреча состоялась в Москве на стадионе "ВТБ-арена имени Льва Яшина". 90 минут игры завершились победой сборной России со счётом 1:0. Единственный гол на 84-й минуте забил Александр Соболев, реализовавший пенальти.

Встреча с Болгарией стала последней для сборной России в рамках подготовки к чемпионату Европы. 12 июня команда Станислава Черчесова стартует на Евро-2020 матчем против Бельгии, который состоится в Санкт-Петербурге.