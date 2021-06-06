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Сборная Украины представила форму на Евро-2020 с силуэтом Крыма

На континентальном первенстве подопечные Андрея Шевченко будут играть в группе С со сборными Австрии, Нидерландов и Северной Македонии.

6 июня, 13:20
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<p>Фото © Facebook / andriy.pavelko</p>

Фото © Facebook / andriy.pavelko

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко в своём аккаунте в "Фейсбуке" представил форму, в которой национальная команда выступит на чемпионате Европы.


"Сборная Украины выступит на Евро-2020 в новой специальной форме. Её главным атрибутом станет талисман и символ, дорогой сердцу каждого украинца", — заявил Павелко.

На лицевой части футболки изображён силуэт Украины, в состав которого включён полуостров Крым.

"Единственная и неделимая родина с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и деревнями, где главная мелодия национального гимна — мелодия народного века", — отметил глава УАФ.

В 2014 году по итогам референдума Крым вошёл в состав России. Украина считает полуостров своей оккупированной территорией.

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На Евро-2020, который пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 городах континента, подопечные Андрея Шевченко сыграют в группе С со сборными Австрии, Нидерландов и Северной Македонии.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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