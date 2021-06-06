Постпред в ЕС заявил о готовности России к любым проблемам при работе "Северного потока – 2"
По его словам, компания – оператор газопровода тщательнейшим образом подготовилась ко всем возможным неожиданностям.
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Россия готова к проблемам, которые могут создавать на Западе при эксплуатации газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия-1" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Я думаю, что и мы, и компания-оператор (это международная компания, зарегистрированная, кстати говоря, в Швейцарии) к этому готовы", — сказал дипломат.
Ранее Польша испугалась "российско-немецкой петли" из-за заморозки строительства Baltic Pipe. Там считают, что ситуация для Варшавы усугубилась также с приходом к власти Джо Байдена, который отозвал санкции с "Северного потока – 2".
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