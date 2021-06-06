НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Постпред в ЕС заявил о готовности России к любым проблемам при работе "Северного потока – 2"

По его словам, компания – оператор газопровода тщательнейшим образом подготовилась ко всем возможным неожиданностям.

6 июня, 14:31
<p>Фото © Nord-stream2.com</p>

Фото © Nord-stream2.com

Россия готова к проблемам, которые могут создавать на Западе при эксплуатации газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия-1" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Я думаю, что и мы, и компания-оператор (это международная компания, зарегистрированная, кстати говоря, в Швейцарии) к этому готовы", — сказал дипломат.

Украине посоветовали "вступить в борьбу" вместо попыток помешать "Северному потоку – 2"

Украине посоветовали "вступить в борьбу" вместо попыток помешать "Северному потоку – 2"

Ранее Польша испугалась "российско-немецкой петли" из-за заморозки строительства Baltic Pipe. Там считают, что ситуация для Варшавы усугубилась также с приходом к власти Джо Байдена, который отозвал санкции с "Северного потока – 2".

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин: США думают, что мы такие же, как они. Но у нас другой нравственный код

18 марта, 12:00

Политолог оценил реакцию Зеленского на решение США об отказе от санкций против "Северного потока – 2"

сегодня в 12:38

Путин и глава Евросовета обсудили перспективы сертификации "Спутника V" в ЕС

сегодня в 14:53

Притворялся мёртвым, когда видел медведей: Опубликовано видео спасения девятилетнего сына священника из уральской тайги

сегодня в 15:10

Блогер Петров обозвал Новый Уренгой, и теперь силовики спасают его от гнева горожан

сегодня в 15:09

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1