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Украине посоветовали "вступить в борьбу" вместо попыток помешать "Северному потоку – 2"

Глава OMV уверен, что Россия не сможет отказаться от хорошего предложения от Незалежной.

6 июня, 11:35
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<p>Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт</p>

Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Киеву следует подумать над привлекательными условиями транзита газа в Европу для Москвы вместо того, что мешать строительству "Северного потока – 2", считает глава австрийской энергокорпорации OMV Райнер Зеле.

"Сделайте привлекательное предложение. И если вы предложите "Газпрому" транзитные мощности на хороших условиях, то он, безусловно, его рассмотрит. Понимаете? Нельзя выиграть конкуренцию, не вступая в борьбу", — обратился Зеле к Киеву в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканала "Россия-1".

Вместе с тем вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что строительство российского газопровода будет полностью завершено до конца 2021 года и проект введут в эксплуатацию.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что завершена укладка первой нитки "Северного потока – 2". По словам президента РФ, "Газпром" уже готов к наполнению трубопровода газом.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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