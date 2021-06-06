Украине посоветовали "вступить в борьбу" вместо попыток помешать "Северному потоку – 2"

Киеву следует подумать над привлекательными условиями транзита газа в Европу для Москвы вместо того, что мешать строительству "Северного потока – 2", считает глава австрийской энергокорпорации OMV Райнер Зеле.

"Сделайте привлекательное предложение. И если вы предложите "Газпрому" транзитные мощности на хороших условиях, то он, безусловно, его рассмотрит. Понимаете? Нельзя выиграть конкуренцию, не вступая в борьбу", — обратился Зеле к Киеву в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканала "Россия-1".

Вместе с тем вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что строительство российского газопровода будет полностью завершено до конца 2021 года и проект введут в эксплуатацию.