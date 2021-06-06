Автоэксперт оценил решение расширить права сотрудников ГИБДД

Намереваясь обжаловать время остановки автомобиля инспектором ГИБДД, водитель может не знать всей ситуации и внутренних инструкций. Такое мнение выразил главред журнала "За рулём", автоэксперт Максим Кадаков, комментируя новый проект приказа МВД.

"У инспектора всегда могут возникнуть какие-то подозрения... Вам кажется, что долго, инспектору кажется, что нормально. Когда временные рамки чётко не установлены, контролировать это невозможно, только в вопиющих случаях — когда вас остановили за проезд по обочине, а оформляют три часа", — отметил он в беседе с RT.

Эксперт также поддержал идею наделить инспекторов дополнительным правом требовать немедленной остановки транспортного средства. Кадаков отметил, что такая мера позволит сотрудникам ГИБДД останавливать автомобили, которые, по их мнению, представляют угрозу безопасности дорожного движения.

"Во многих странах мира инспектор своей властью может запретить движение автомобиля просто потому, что он считает, что данный автомобиль опасен... Мне кажется, что это добавление запретных функций, возможностей инспектору ГИБДД, и это правильно. Главное, чтобы это не превращалось в беспредел", — подчеркнул он.

Кадаков также поддержал идею запретить инспекторам брать в руки документы, в которых лежат деньги или другие ценные бумаги. По его словам, такая мера давно используется на паспортном контроле в аэропортах и заслуживает не меньшего внимания в органах дорожной инспекции.