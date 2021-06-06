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Звезда "Папиных дочек" развелась с Артуром Смольяниновым после восьми лет брака

По словам артистки, никаких кризисов в их отношениях не было, просто так сложились обстоятельства.

6 июня, 11:21
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<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Актриса Дарья Мельникова, наиболее известная российскому зрителю по роли Жени в сериале "Папины дочки", развелась с Артуром Смольяниновым ("Девятая рота"). Об этом она рассказала во время интервью для FAMETIME TV.

Мельникова сообщила, что никаких кризисов в их отношениях не было и карантин тут ни при чём, просто так сложились обстоятельства. Они продолжают вместе воспитывать двух детей и вообще разошлись достаточно мирно.

"Мы по-прежнему остаёмся классными родителями, мы остаёмся друзьями, мы остаёмся партнёрами", — сказала Дарья во время интервью.

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Ранее стало известно о разводе Александра и Маси Шпак. Они поженились в 2015 году и как могли наслаждались семейным счастьем. Однако отношения дали трещину, чего не могли не заметить пользователи. А теперь и сами супруги признались, что они расстаются.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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