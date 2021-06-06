Эксперт назвал риторическим приёмом угрозы отключить Россию от SWIFT

Угроза отключения России от платёжных систем SWIFT стала риторическим приёмом, в таких условиях становится сложнее планировать на долгосрочную перспективу. Об этом заявил РИА "Новости" исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

"Наряду с рисками санкций в отношении госдолга это довольно очевидный инструмент экономического воздействия. Поэтому риски отключения висят над страной как дамоклов меч, но реализуется ли такой сценарий — никому доподлинно не известно", — говорит эксперт.