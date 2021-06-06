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Эксперт назвал риторическим приёмом угрозы отключить Россию от SWIFT

По его мнению, этот риск висит над страной как дамоклов меч, но предугадать развитие событий нельзя.

6 июня, 15:26
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Угроза отключения России от платёжных систем SWIFT стала риторическим приёмом, в таких условиях становится сложнее планировать на долгосрочную перспективу. Об этом заявил РИА "Новости" исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

"Наряду с рисками санкций в отношении госдолга это довольно очевидный инструмент экономического воздействия. Поэтому риски отключения висят над страной как дамоклов меч, но реализуется ли такой сценарий — никому доподлинно не известно", — говорит эксперт.

Moody’s предупредило о риске отключения России от Visa и MasterCard

Moody’s предупредило о риске отключения России от Visa и MasterCard

Он добавил, что "негативно на наш рейтинг влияют даже не сами санкции, а неопределённость относительно их применения". Поэтому в такой ситуации тяжело делать прогнозы на долгосрочные перспективы.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что отключение от SWIFT не станет для России неожиданностью. При этом глава ВТБ Андрей Костин посчитал нереалистичным отключение России от платёжной системы SWIFT. По его мнению, Европа и без этой системы может нанести удар по российскому сектору. И у США есть другие инструменты давления на Москву.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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