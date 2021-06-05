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Moody’s предупредило о риске отключения России от Visa и MasterCard

При этом там отметили, что российская экономика достаточно устойчива, о чём говорит пережитый коронавирусный кризис.

5 июня, 16:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Международное рейтинговое агентство Moody’s допустило риск отключения России от международных платёжных систем. Как отмечается в сообщении организации, связано это с угрозой новых санкций со стороны США.

"Хотя Moody's считает такие шаги маловероятными, возможность новых [санкционных] ограничений в части доступа России к международным платёжным системам увеличивает неопределённость", — говорится в сообщении.

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Там отметили, что российская экономика достаточно устойчива, что наглядно было продемонстрировано в острый период пандемии коронавируса. Однако из-за санкций уровень инвестиций остаётся низким. Дальнейшие рестрикции будут ограничивать бюджетные возможности России, что будет негативным образом сказываться на общей финансовой устойчивости страны.

При этом ранее Лайф сообщал, что Moody's подтвердило суверенный рейтинг России на инвестиционном уровне Ваа3 со стабильным прогнозом.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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