Moody’s предупредило о риске отключения России от Visa и MasterCard

Международное рейтинговое агентство Moody’s допустило риск отключения России от международных платёжных систем. Как отмечается в сообщении организации, связано это с угрозой новых санкций со стороны США.

"Хотя Moody's считает такие шаги маловероятными, возможность новых [санкционных] ограничений в части доступа России к международным платёжным системам увеличивает неопределённость", — говорится в сообщении.

Там отметили, что российская экономика достаточно устойчива, что наглядно было продемонстрировано в острый период пандемии коронавируса. Однако из-за санкций уровень инвестиций остаётся низким. Дальнейшие рестрикции будут ограничивать бюджетные возможности России, что будет негативным образом сказываться на общей финансовой устойчивости страны.