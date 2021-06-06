Три человека погибли и шесть пострадали в результате стрельбы во Флориде
Злоумышленники открыли огонь из припаркованной машины по выходящим из ресторана людям.
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Неизвестные расстреляли людей в округе Майами-Дейд, штат Флорида. В результате погибло три человека, шестеро пострадали, сообщает телеканал ABC.
Около 2:00 по местному времени (09:00 мск) злоумышленники открыли огонь из припаркованной машины по выходящим из ресторана посетителям. Пострадавших госпитализировали. Их состояние оценивается как стабильное. Полиция разыскивает злоумышленников.
Ранее в Москве в районе Восточное Дегунино футбольные фанаты устроили массовую драку со стрельбой. В полицию было доставлено 19 человек.
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