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Три человека погибли и шесть пострадали в результате стрельбы во Флориде

Злоумышленники открыли огонь из припаркованной машины по выходящим из ресторана людям.

6 июня, 16:55
<p>Фото © ТАСС / TNS via ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / TNS via ZUMA Wire

Неизвестные расстреляли людей в округе Майами-Дейд, штат Флорида. В результате погибло три человека, шестеро пострадали, сообщает телеканал ABC.

Около 2:00 по местному времени (09:00 мск) злоумышленники открыли огонь из припаркованной машины по выходящим из ресторана посетителям. Пострадавших госпитализировали. Их состояние оценивается как стабильное. Полиция разыскивает злоумышленников.

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Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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