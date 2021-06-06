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Стали известны подробности смерти актёра из сериала "Улицы разбитых фонарей"

Коллега певицы Татьяны Булановой скончался в самом расцвете сил в возрасте 39 лет.

6 июня, 11:39
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<p>Фото © kino-teatr.ru</p>

Фото © kino-teatr.ru

Актёр из сериала "Улицы разбитых фонарей" Артём Анчуков скончался в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. О причине смерти артиста рассказала его коллега Татьяна Буланова.

"Да, к сожалению, да — Артём скончался. Коронавирус унёс его жизнь. Осложнения пошли. Так получилось, что уже ничего не сделать было", — пояснила Буланова в беседе с kp.ru.

Буланова трогательно сообщила о смерти актёра из "Молодёжки", с которым ей приписывали роман

Буланова трогательно сообщила о смерти актёра из "Молодёжки", с которым ей приписывали роман

Артём Анчуков известен по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Молодёжка", "Мажор". Также он спел дуэтом с Татьяной Булановой две песни — "Разные судьбы" и "Мосты". Именно из-за совместного творчества поклонники певицы приписывали им романтические отношения. Однако Буланова рассказала, что между ними только дружба. Помимо творческой карьеры Анчуков был известным ринг-анонсером на ММА.

Ранее Лайф писал о том, что умер актёр Владимир Фёдоров, сыгравший Черномора в "Руслане и Людмиле".

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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