Стали известны подробности смерти актёра из сериала "Улицы разбитых фонарей"
Коллега певицы Татьяны Булановой скончался в самом расцвете сил в возрасте 39 лет.
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Актёр из сериала "Улицы разбитых фонарей" Артём Анчуков скончался в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. О причине смерти артиста рассказала его коллега Татьяна Буланова.
"Да, к сожалению, да — Артём скончался. Коронавирус унёс его жизнь. Осложнения пошли. Так получилось, что уже ничего не сделать было", — пояснила Буланова в беседе с kp.ru.
Артём Анчуков известен по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Молодёжка", "Мажор". Также он спел дуэтом с Татьяной Булановой две песни — "Разные судьбы" и "Мосты". Именно из-за совместного творчества поклонники певицы приписывали им романтические отношения. Однако Буланова рассказала, что между ними только дружба. Помимо творческой карьеры Анчуков был известным ринг-анонсером на ММА.
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