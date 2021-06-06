В Германии призвали сохранить транзит газа через Украину после старта "Северного потока — 2"

Когда "Северный поток — 2" будет запущен, России не следует прекращать транзит газа через Украину. Об этом заявил официальный представитель Правительства Германии Штеффен Зайберт, заметив, что этот вопрос имеет для властей ФРГ особое значение.

"Для Правительства ФРГ центральное значение имело и имеет то, что Украина должна сохранить за собой статус страны — транзитёра газа и с запуском "Северного потока — 2", — цитирует его издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.