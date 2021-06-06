В Германии призвали сохранить транзит газа через Украину после старта "Северного потока — 2"
Там напомнили, что подписанный Киевом и Москвой договор ознаменовал безопасность газоснабжения Европы, поэтому соглашение нужно соблюдать.
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Когда "Северный поток — 2" будет запущен, России не следует прекращать транзит газа через Украину. Об этом заявил официальный представитель Правительства Германии Штеффен Зайберт, заметив, что этот вопрос имеет для властей ФРГ особое значение.
"Для Правительства ФРГ центральное значение имело и имеет то, что Украина должна сохранить за собой статус страны — транзитёра газа и с запуском "Северного потока — 2", — цитирует его издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Зайберт напомнил, что, подписав договор о транзите, Москва и Киев просигнализировали всей Европе о безопасности газоснабжения и поэтому это соглашение должно соблюдаться. В свою очередь зампред одной из парламентских фракций Йоханн Вадефуль подчеркнул, что любые попытки политического шантажа Украины после запуска газопровода неприемлемы, а ФРГ и США должны совместными усилиями не допустить их.
Напомним, что в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин, говоря о транзите газа через Украину, заявил, что Россия "не обязана всех кормить". Он также рассказал, что укладка первой нитки газопровода успешно завершена.
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