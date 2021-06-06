О том, как в своё время не дал Крыму выйти из состава Незалежной, рассказал первый президент Украины, глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук. Он сделал это в эфире Пятого канала.

Речь идёт о событиях 1991 года. По словам Кравчука, тогда на областном совете предстояло сделать выбор между превращением полуострова в автономию и денонсацией договора 1954 года о передаче региона Украине.

"Я с ними даже торговался: если с референдума будет снят вопрос о денонсации договора, то Украина может согласиться, чтобы оставить там один вопрос, а именно превращение области в автономию", — сказал политик.