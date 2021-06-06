"Даже торговался": Кравчук рассказал, как не дал Крыму выйти из состава Украины
Речь идёт о событиях 1991 года. Тогда стоял выбор между превращением полуострова в автономию и денонсацией договора 1954 года о передаче региона Киеву.
Фото © ТАСС / Петр Сивков
О том, как в своё время не дал Крыму выйти из состава Незалежной, рассказал первый президент Украины, глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук. Он сделал это в эфире Пятого канала.
Речь идёт о событиях 1991 года. По словам Кравчука, тогда на областном совете предстояло сделать выбор между превращением полуострова в автономию и денонсацией договора 1954 года о передаче региона Украине.
"Я с ними даже торговался: если с референдума будет снят вопрос о денонсации договора, то Украина может согласиться, чтобы оставить там один вопрос, а именно превращение области в автономию", — сказал политик.
Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук назвал Донбасс раковой опухолью. Он предложил вернуть проблемный регион путём референдума и инвестировать в его развитие.
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